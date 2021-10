Here are the front pages of 3 Panchnamas where Fletcher Patel is a Panch. pic.twitter.com/NOMv5mv1CB — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 16, 2021 Fletcher Patel seen in this picture with someone who he calls 'My Lady Don'. Who is this 'Lady Don' ? pic.twitter.com/epTRSopDcH — Nawab Malik क्लिक »-www.ibc24.in