दुबई: india win toss and elect bowl first T20 World Cup 2021 में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन india win toss and elect bowl first केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट क्लिक »-www.ibc24.in