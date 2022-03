नई दिल्लीः Liquor available at 35% off राजधानी दिल्ली में शराब की खरीद पर ऑफर चल रहा है। इसके चलते शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिख रही है। देश की राजधानी के कई शराब दुकानों में शराब पर 35 फीसदी तक की छूट मिल रही है। क्लिक »-www.ibc24.in