भोपाल। government will pay the interest of farmers’ loans: मध्यप्रदेश में आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है, इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि BJP सरकार प्रदेश के किसानों को राहत देगी। जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनके कर्ज का ब्याज अब प्रदेश क्लिक »-www.ibc24.in