मुंबई। बिग बॉस 15 में मायशा अय्यर और ईशान सहगल के बीच भी रोमांस शुरू हो गया है और दोनों साथ में काफी समय बिता रहे हैं। View this post on Instagram A post shared by Voot Select (@vootselect) पढ़ें- डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हत्या के मामले क्लिक »-www.ibc24.in