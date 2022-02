नई दिल्लीः new name of Ahmedabad team इंडियन प्रीमियर लीग की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। इसकी घोषणा बुधवार को की गई। निजी इक्विटी फर्म सीवीसी कैपिटल के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी ने कहा कि उसने राज्य की समृद्ध क्रिकेट विरासत को सम्मान देने के लिए यह क्लिक »-www.ibc24.in