Air India Flight to Ukraine : भारतीयों को निकालने की तैयारी | विवाद के बीच भारत से फ्लाइट रवाना