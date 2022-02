बेंगालुरु। After the hijab now the controversy over Tilak : देश में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। कर्नाटक में तो कई छात्राओं ने इसका खुलकर विरोध किया है। इस बीच अब माथे पर तिलक लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में माथे क्लिक »-www.ibc24.in