75th birthday of Raghunandan Sharma : अमृत महोत्सव का आयोजन | सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल