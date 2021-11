ग्वालियर: Who will answer death of 700 farmers राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वो यहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद वो दतिया रवाना हो गए। दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून वापस लेने की बात पर कहा, कि देर क्लिक »-www.ibc24.in