नई दिल्ली: Facebook is very bad for democracy: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि सोशल मीडिया मंच फेसबुक लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। उन्होंने कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों की खबरें ट्विटर पर साझा करते हुए फेसबुक पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने क्लिक »-www.ibc24.in