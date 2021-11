बलौदाबाजार: Transferred more than 150 Patwari मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश एवं कलेक्टर सुनील जैन मार्गदर्शन पर ढाई वर्षों से अधिक एक ही जगह जमे हुए 156 पटवारियों का स्थानांतरण आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने जारी की है। Read More: छत्तीसगढ़ में 84 प्रतिशत लोगों को लग चुका है कोरोना का क्लिक »-www.ibc24.in