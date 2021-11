नयी दिल्ली: wrestler Tahira on a tough path instead of putting a ‘burqa’ जब उसने कुश्ती के अखाड़े में कदम रखा तो उसे बुर्का पहनकर घर में रहने के लिये कहा गया और सहयोग में परिवार के अलावा कोई हाथ नहीं बढे लेकिन ओडिशा की ताहिरा खातून भी धुन की क्लिक »-www.ibc24.in