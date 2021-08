SpaceX sent ants avocados and robots to the space केप केनावेरल, 29 अगस्त (एपी) स्पेसएक्स ने चींटियों, एवोकाडो और मानव आकार की रोबोटिक भुजा की एक खेप को रविवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर भेजा। इन्हें सोमवार को केंद्र तक पहुंचना है और एक दशक के भीतर नासा के लिए क्लिक »-www.ibc24.in