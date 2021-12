बिजनौर : Coconut is not there.. Broken road उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तब एक अजीब घटना हुई जब एक नयी सड़क का उद्घाटन करते समय विधायक ने नारियल फोड़ा, लेकिन इस दौरान नारियल फूटने की जगह सड़क टूट गई। इससे नाराज विधायक धरने पर बैठ गईं और सड़क की क्लिक »-www.ibc24.in