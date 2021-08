Airplane was flying in the sky of Raipur नागपुर, 27 अगस्त । बिमान बांग्लादेश के मस्कट से ढाका जा रहे एक विमान के चालक को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद आपात स्थिति में विमान नागपुर में उतारना पड़ा। हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। Read क्लिक »-www.ibc24.in