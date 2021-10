कैम्पीडोग्लियो: 50 air hostess took off clothes on road इटली के कैम्पीडोग्लियो शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया, एक सड़क पर एक साथ 50 से अधिक एयर होस्टेस ने अपने कपड़े उतार दिए और प्रदर्शन करने लगीं। बताया जा रहा है कि सभी एयर होस्टेस एलिटालिया एयरलाइंस के कमचारी क्लिक »-www.ibc24.in