मंडला: Many places of Madhya Pradesh Change Name शहर में जनजातीय गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने कई जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया। उन्होंने मंडला में राजा हृदय शाह के नाम से नया मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। साथ ही मंडला के पॉलिटेक्निक कॉलेज क्लिक »-www.ibc24.in