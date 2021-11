Indians less interest in having children नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी नए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, दशकों से चले आ रहे एक सतत परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण, कुल प्रजनन दर (टीएफआर), या प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में गिरावट आई है। 2015-16 क्लिक »-www.ibc24.in