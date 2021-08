Kerala is inviting the third wave नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले केरल से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। केरल में सोमवार को कोरोना वायरस के 19,622 नए मामले और 132 मौतें दर्ज़ की गईं। पढ़ें- जन्माष्टमी पर इस मंदिर में भगवान को दी गई 21 तोपों की क्लिक »-www.ibc24.in