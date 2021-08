taliban terrorist: काबुल। तालिबान पर अफगान सेना काल बनकर टूट रही है। बीते 24 घंटे में अफगान सेना ने 300 से ज्यादा तालिबानी मार गिराए हैं, जबकि 125 से ज्यादा घायल हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। 303 #Taliban terrorists were killed and 125 were wounded as क्लिक »-www.ibc24.in