नई दिल्ली। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई करते हुए उनका विवादास्पद ट्वीट हटा दिया है। पढ़ें- UAE के लिए 5 भारतीय शहरों से उड़ानें आज से.. एयरलाइन का शेड्यूल जारी Twitter appears to have taken down Congress leader Rahul Gandhi’s tweet for revealing victim's identity क्लिक »-www.ibc24.in