रायपुर: People of Chhattisgarh May be Take Booster Dose छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज जल्द लग सकती है। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बूस्टर लगवाने की प्रिक्रिया को जल्द शुरु करने का आग्रह किया क्लिक »-www.ibc24.in