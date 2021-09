Good news for people who have got vaccine नई दिल्ली। WHO इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सिन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। पढ़ें- ‘मेल एक्टर्स सेक्शुअल फेवर के लिए करते थे एप्रोच’ इस सवाल और कास्टिंग काउच पर क्लिक »-www.ibc24.in