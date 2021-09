Having a condom does not mean having sex with consent मुंबई। रेप केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट के मुताबिक कॉन्डम की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि सेक्स सहमति से किया गया था। पढ़ें- एक झटके में मछुआरा बन गया करोड़पति, जाल क्लिक »-www.ibc24.in