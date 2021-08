No one is above the law नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पंजाबी गायक एवं अभिनेता यो यो हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा के मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। क्लिक »-www.ibc24.in