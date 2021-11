लखनऊ: Consumers will not get free wheat and rice अगर आप राशन कार्डधारी हैं और शासकीय राशन दुकान से मुफ्त राशन योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल अब ऐसे लोगों को मुफ्त में गेहूं और चावल नहीं मिल पाएगा, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन क्लिक »-www.ibc24.in