फर्जी जॉब का शिकार होने वालों को पीआईबी का संदेश, ठगों से ऐसे बचें PIB ने ट्वीट करके जॉब फ्रॉड के बारे में सचेत रहने को कहा है। साथ में PIB ने इस फ्रॉड से बचने के कुछ पहलुओं को बताया है। Are you seeking a job? BEWARE! Miscreants look क्लिक »-www.ibc24.in