closed LIC can be started again नई दिल्ली। बंद हो चुके या लैप्स्ड LIC को अब फिर से शुरू कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने लैप्स्ड या यूं कहें बीच में बंद पड़ी पॉलिसी को दोबारा से शुरू करने के लिए दो महीने का एक स्पेशल क्लिक »-www.ibc24.in