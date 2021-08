spend few days in the Taliban भोपाल,मध्यप्रदेश। भोपाल हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। पढ़ें- सांसद छाया वर्मा और किरणमयी नायक सहित कई महिला जनप्रतिनिधियों ने सीएम बघेल को राखी बांधी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में क्लिक »-www.ibc24.in