कोरबा : दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा मोटिवेशनल वेबिनार का किया गया आयोजन

कोरबा, 01 मार्च (हि.स.) । शासकीय इं.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा सोमवार को मोटीवेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मोटिवेशनल स्पीकर पूजा एस.बाल सुभ्रमन्यम थी। कार्यक्रम के प्रांरभ में महाविद्यालय के प्राचार्य डाॅ. आर. के. सक्सेना ने 2016-17 में स्थापित दिव्यांग प्रकोष्ठ के उद्येश्य को स्पष्ट किया तथा बताया कि दिव्यांग प्रकोष्ठ की स्थापना का उघेश्य वास्तव में विश्वविद्यालय में आने वाली समस्याओं से बचाना है , इस हेतु महाविद्यालय को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया है। विश्वविद्यालय स्तर की समस्याओं के समाधान हेतु भी प्रयास किए जाते है। महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा प्रतिवर्ष एक दिव्यांग छात्र-छात्राओं के मेंटर बनकर उनकी समस्या सुलझायी जाती है। स्वैच्छिक धनराशि प्रदान कर प्राध्यापकों द्वारा दिव्यांग राहत कोष की स्थापना की गयी है इस राशि का उपयोग उनके हितार्थ किया जाता है। वास्तव में ये दिव्यांग छात्र-छात्राओं के हौसले और प्रयासों से हमे प्रेरणा मिलती है। प्राचार्य डाॅ. सक्सेना ने मैडम पूजा को प्रोफाइल की प्रशंसा करते हुए अपने छात्र-छात्राओं को उनसे प्रेरणा लेकर लक्ष्य तक पहुॅचने का आवाहन किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता पूजा एस बालसुभ्रमन्यम जो जन्मजात न्यूरोमस्कुलर डिजीस चारकेटे मेरी टूथ डिसीज से ग्रस्त थी जिसमें उनमे हाथ पैरों एवं आवाज की अक्षमता विकसित हो गयी किन्तु इसके बावजूद वे एक कामयाब बिजनैस वूमन, पारांगत शिक्षा शास्त्री, अभिप्रेरणात्मक भाषी, एक कुशल माॅं और दक्ष पत्नि के रुप में प्रतिष्ठित है । पुरस्कारों की लम्बी श्रृंखला में प्राप्त राष्ट्रपति पुरस्कार सर्वोपरी है। आज के वेबिनार में पूजा बाल सुभ्रमन्यम ने अपनी सफलता की कहानी ‘‘स्वा. से सर्व‘‘ तक को बताकर कामयाबी के लिए जो मूल मंत्र बताये वो है। अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना और उसमें बदलाव लाने के लिए सकारात्मक सोचना। सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मोटिवेशनल सोच सुनना और अपनी बेहतरी के लिए प्रतिदिन और प्रयास जारी रखना। पूजा ने अपनी सोच को उज्जवल बनाये रखने के लिए Dream , Act, Repeat Educate चार मूलमंत्र बताये। शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कहाॅ कि शिक्षा आपको वो सूरज बनाती है जो ज्यादा दिनों तक बादलों में नहीं छुप सकता अपने तेज के साथ वो उदित होता ही है, पूजा ने अपनी जीवन के मूलमंत्र Life is not Lived by body , but mind को आत्मसात करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु डाॅ. संजय कुमार यादव, अमोला कोर्राम, एस.एस.तिवारी, ज्योति राठौर ने सक्रिय भूमिका निभायी। कार्यक्रम का संचालन दिव्यांग प्रकोष्ठ की संयोजक डाॅ. अवन्तिका कौशिल ने किया। हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी