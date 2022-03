भोपाल। Weather Alert: ‘Loo’ warning for the next 5 days : मध्यप्रदेश इस बार गर्मी ने जल्दी ही दस्तक दे दी है और अब मार्च महीने के आखिरी में पूरे प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री क्लिक »-www.ibc24.in