युद्धग्रस्त यूक्रेन: शहरों पर बमबारी, सड़कों पर शव, शरणार्थियों का तांता

संयुक्त राष्ट्र में राजनैतिक व शान्तिनिर्माण मामलों की प्रमुख रोज़मैरी डीकार्लो ने सुरक्षा परिषद की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेनी शहरों पर रोज़ हो रहे हमलों में आमजन हताहत हो रहे हैं, बुनियादी ढाँचा को भीषण नुक़सान पहुँच रहा है और मानवीय आवश्यकताएँ लगातार बढ़ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने गुरूवार को सुरक्षा परिषद में, सदस्य देशों को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद और आम नागरिकों व प्रतिष्ठानों पर किये जा रहे गम्भीर हमलों से उपजे मानवीय हालात पर जानकारी दी. .@DicarloRosemary on #Ukraine: "There must be a meaningful sustained political process to enable a peaceful settlement. The lives of millions of Ukrainians and the peace and security of the entire region, and possibly beyond, depend on it." Full remarks: https://t.co/cyHyUlvPkF pic.twitter.com/ZpWyQQf9dm — UN Political and Peacebuilding Affairs (@UNDPPA) March 17, 2022 बताया गया है कि 24 फ़रवरी से 15 मार्च की अवधि के दौरान, यूक्रेन में 726 आम लोगों की मौत हुई है, जिनमें 52 बच्चे हैं. 63 बच्चों समेत एक हज़ार 174 लोग घायल हुए हैं, मगर हताहतों का वास्तविक आँकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका व्यक्त की गई है. बमबारी में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और स्थलों को भीषण क्षति पहुँची है. शान्तिनिर्माण मामलों की प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि इस निरर्थक टकराव में कोई भी विजेता नहीं होगा, मगर इससे जो विशाल हानि हुई है, वो हृदयविदारक ढँग से स्पष्ट है. अगर लड़ाई यूँ ही जारी रही, तो हालात के बद से बदतर होने की आशंका है. रोज़मैरी डीकार्लो के मुताबिक़, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने रूसी नियंत्रण वाले इलाक़ों में, आमजन, स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारियों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं को मनमाने ढँग से हिरासत में लिये जाने और जबरन गुमशुदगी पर चिन्ता जताई है. ऐसे सभी मामलों में हिरासत में लिये गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई है. अवर महासचिव ने कहा कि इस सप्ताह, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों में सीधी बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत नज़र आए हैं, जोकि स्वागतयोग्य हैं, मगर अभी फ़िलहाल उनसे युद्ध पर विराम लगाने में मदद नहीं मिली है. यूएन की शीर्ष अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि यूक्रेन के भीतर व बाहर, ज़रूरतमन्दों की सहायता के लिये हरसम्भव प्रयास किये जा रहे हैं. © WFP यूक्रेन के खारकीफ़ में एक सबवे स्टेशन पर ब्रैड वितरित की जा रही है. संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सहायता अपील के लिये एक अरब 10 करोड़ डॉलर की रक़म का आग्रह किया था, मगर इसकी 36 फ़ीसदी धनराशि का ही प्रबन्ध हो पाया है. उन्होंने सचेत किया कि रूस और यूक्रेन, विश्व में 30 प्रतिशत गेहूँ के आपूर्तिकर्ता हैं और लड़ाई जारी रहने से विश्व के अन्य क्षेत्रों के लिये इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं. अति-आवश्यक सामान में क़िल्लत की रोकथाम के लिये, उन्होंने बताया कि यूएन ने खाद्य, ऊर्जा, व वित्त पोषण पर वैश्विक संकट समूह स्थापित किया है. शरणार्थी व घरेलू विस्थापित शरणार्थी मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बताया कि यूक्रेन में अब तक 31 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं. दूसरे विश्व युद्ध के बाद, योरोप के लिये यह अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है. यूएन एजेंसी के मुताबिक़, 20 लाख लोगों ने जान बचाने के लिये देश के अन्य हिस्सों में शरण ली है. कुल मिलाकर, यूक्रेन की 12 फ़ीसदी आबादी सुरक्षित स्थान पर शरण लेने के लिये मजबूर हुई है. © UNICEF/Viktor Moskaliuk यूक्रेन के पश्चिमी इलाक़े में, 5 मार्च को बच्चे व परिवार, पोलैण्ड की तरफ़ जाने वाले रास्ते पर. अवर महासचिव डीकार्लो ने यूक्रेन के बन्दरगाहर शहर मारियूपॉल में हालात पर विशेष रूप से चिन्ता जताई. उन्होंने कहा कि वहाँ से जो लोग बचकर नहीं निकल पाए हैं, उनके पास भोजन, जल, बिजली और स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं हैं. शहर की सड़कों में शवों का ढेर लगा हुआ है. डीकार्लो के अनुसार मारियूपॉल के एक ऐसे थियेटर पर हमला किया जाना, जिसमें विस्थापित आम लोगों ने शरण ले रखी थी, नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमलों की सूची में नई कड़ी है. प्रभावित इलाक़ों में लड़ाई जारी रहने से बचाव अभियान और हालात की समीक्षा में कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं. स्वास्थ्य सेवाओं पर असर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा कि जल और साफ़-सफ़ाई ढाँचे के व्यापक विध्वंस के कारण, देश में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सामान की सुलभता गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि यूक्रेन में अब तक, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर 43 हमलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 12 लोग मारे गए हैं और 34 घायल हुए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं व आपूर्ति में आए व्यवधान से हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज़, एचआईवी और टीबी से पीड़ित मरीज़ों के लिये गम्भीर जोखिम खड़ा हो गया है. © UNICEF/Oleksandr Ratushniak बमबारी में छह वर्षीया मिलाना की माँ की मौत हो गई. कीयेफ़ के एक अस्पताल में उनकी भी सर्जरी हुई है. उन्होंने आगाह किया है कि विस्थापन, रहन-सहन की ख़राब व्यवस्था और आश्रय स्थलों पर भीड़भाड़ से ख़सरा, न्यूमोनिया और पोलियो जैसी बीमारियों के फैलाव का ख़तरा है. अनेक लोगों पर युद्ध का अकल्पनीय असर हुआ है और इसके मद्देनज़र, प्रभावितों के लिये मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ व मनोसामाजिक समर्थन सुनिश्चित किये जाने पर बल दिया गया है. यूएन एजेंसी प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले, अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का उल्लंघन है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News