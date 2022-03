भोपालः Vibha Patel became the new president भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल को मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश कर दिया है। विभा पटेल को अर्चना जायसवाल की जगह नया अध्यक्ष बनाया क्लिक »-www.ibc24.in