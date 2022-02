यूएन प्रमुख की रूसी राष्ट्रपति से अपील, 'शान्ति को एक अवसर दीजिये'

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने यूक्रेन में मौजूदा संकट और नवीनतम घटनाक्रम से उपजे चिन्ताजनक हालात के बीच, बुधवार रात सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति के नाम अपील जारी की है और रूसी सैन्य बलों को यूक्रेन पर हमला करने से रोके जाने की पुकार लगाई है. ग़ौरतलब है कि रूसी महासंघ ने सोमवार को यूक्रेन के दो पूर्वी क्षेत्रों – दोनेत्स्क और लूहान्स्क के कुछ हिस्सों की कथित स्वतंत्रता को मान्यता देने की घोषणा की है, जिसके बाद से ही विश्व भर में चिन्ता व्याप्त है. Tonight, I have only one thing to say, from the bottom of my heart: President Putin, stop your troops from attacking Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. pic.twitter.com/PPgmABZiKl — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022 ख़बरों के अनुसार सम्पर्क रेखा पर युद्धविराम उल्लंघन की घटनाएँ बढ़ी हैं और ज़मीनी स्तर पर हालात और अधिक बिगड़ने की आशंका है. यूएन प्रमुख ने सुरक्षा परिषद को अपने सम्बोधन में कहा कि अफ़वाहें ज़ोरों पर हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण किसी भी समय हो सकता है. इसके मद्देनज़र, महासचिव गुटेरेश ने रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से पुरज़ोर अपील करते हुए यूक्रेन पर हमला ना करने की पुकार लगाई है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में, ऐसी अनेक परिस्थितियाँ रही हैं जब ऐसे ही संकेत और अफ़वाहें फैली थीं. महासचिव ने कहा, “और मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया, इस भरोसे के साथ कि कुछ गम्भीर नहीं होगा. मैं ग़लत था. और मैं आज फिर ग़लत नहीं होना चाहूँगा.” इसलिये अगर किसी अभियान की तैयारी की जा रही है, तो मैं हृदय की गहराइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ: राष्ट्रपति पुतिन, अपने सैन्य बलों को यूक्रेन पर हमला करने से रोकिये. “शान्ति को एक अवसर दीजिये. बड़ी संख्या में लोगों की पहले ही मारे जा चुके हैं.” बिगडते हालात से उपजी चिन्ता संयुक्त राष्ट्र में राजनैतिक व शान्तिनिर्माण मामलों की प्रमुख रोज़मैरी डीकार्लो ने बताया कि दोनेत्स्क और लूहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक के कथित प्रशासन ने रूसी महासंघ से सैन्य सहायता का अनुरोध किया है. समाचार माध्यमों के मुताबिक़, बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है और सैन्य बल यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं. रूसी महासंघ ने कथित रूप से यूक्रेन से लगी सीमा पर नागरिक विमानन के लिये वायुक्षेत्र बन्द कर दिया है. ख़बरों के अनुसार, बुधवार को लगातार सम्पर्क रेखा के इर्दगिर्द भारी गोलाबारी जारी रही और आम नागरिक व सैन्यकर्मी हताहत हुए हैं. इस दौरान नागरिक प्रतिष्ठानों को भी बार-बार निशाना बनाये जाने की रिपोर्टें मिली हैं. अवर महासचिव डीकार्लो ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिये इन ख़बरों की पुष्टि कर पाना सम्भव नहीं है, मगर यदि इस घटनाक्रम की पुष्टि होती है तो यह पहले से ही बेहद ख़तरनाक स्थिति का और बिगड़ना होगा. इस बीच, यूक्रेन प्रशासन ने देशव्यापी आपात हालात लागू करते हुए प्रतिरक्षा व सुरक्षा उपायों की घोषणा की है और रिज़र्व सैनिकों को बुलाया गया है. यूक्रेन प्रशासन ने व्यापक पैमाने पर साइबर हमले की जानकारी दी है, जिसमें अनेक सरकारी व वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाया गया है. शान्ति का आहवान अवर महासचिव ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि आने वाले घण्टों और दिनों में यूक्रेन में हालात किस प्रकार से करवट लेंगे, लेकिन हालात भड़कने से मानवीय पीड़ा और विध्वंस की बड़ी क़ीमत स्पष्ट है. “यूक्रेन के लोग शान्ति चाहते हैं. मैं निश्चिंत हूँ कि रूस के लोग शान्ति चाहते हैं. हमें शान्ति की जीत सुनिश्चित करने के लिये यथासम्भव प्रयास करने होंगे.” --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News