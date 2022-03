यूक्रेन: परमाणु संयंत्र हिंसा की चपेट में, अलबत्ता रेडियोएक्टिव रिसाव नहीं

अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफ़ाएल मारियो ग्रोस्सी ने यूक्रेन में झैपरोझिया परमाणु ऊर्जा प्लांट पर गुरूवार रात रूसी सैन्य बलों के नियंत्रण के बाद कहा है कि संयंत्र से रेडियोएक्टिव पदार्थ का रिसाव नहीं हुआ है और प्लांट के कर्मचारियों द्वारा उसकी देखरेख जारी है. उन्होंने यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित, योरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट में उपजे हालात पर चिन्ता जताई है. यूएन एजेंसी के महानिदेशक ने राफ़ाएल मारियो ग्रोस्सी ने शुक्रवार को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा, “यूक्रेनी समकक्षों ने IAEA को सूचित किया है कि संयंत्र की एक रिएक्टर यूनिट के पास एक प्रशिक्षण इमारत से एक प्रक्षेप्य टकराने के कारण वहाँ आग लग गई, जिसे बाद में बुझा लिया गया.” #Ukraine informed IAEA that Russian forces took control of site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant; says safety systems of the plant’s six reactors had not been affected and there has been no release of radioactive material. Two people reported injured. https://t.co/XGl7nFUa9j — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022 यूएन एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि योरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा में स्थित छह रिएक्टर्स की सुरक्षा प्रणाली पर कोई असर नहीं हुआ है. परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक़, किसी प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव नहीं हुआ है और विकिरण निगरानी प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही हैं. चुनौतीपूर्ण हालात हालांकि, उन्होंने बताया कि परमाणु प्लांट संचालकों के अनुसार फ़िलहाल हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और सभी सुरक्षा प्रणालियों में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिये स्थल का जायज़ा ले पाना सम्भव नहीं है. प्लांट की रिएक्टर इकाइयों में, यूनिट 1 मरम्मत के लिये बन्द है, यूनिट 2 और 3 को नियंत्रित ढँग से बन्द किया गया है, यूनिट 4 अपनी क्षमता का 60 फ़ीसदी काम कर रही है. यूनिट 5 और 6 में निम्न ऊर्जा अन्दाज़ में आरक्षित रखा गया है. ख़बरों के अनुसार दो लोग घायल हुए हैं. अधिकतम सतर्कता यूएन एजेंसी में घटना व आपात स्थिति केंद्र (IAEA Incident and Emergency Centre / IEC) झैपरोझिया परमाणु प्लांट में उपजी परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से सक्रिय हो गई है. “IEC में चौबीसो घण्टे काम होगा ताकि घटनाक्रम के सम्बन्ध में निरन्तर जानकारी की प्राप्ति, उसका आकलन व प्रसार किया जा सके.” महानिदेशक ग्रोस्सी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा प्लांट में मौजूदा हालात पर उन्हें गम्भीर चिन्ता है. “मैं झैपरोझिया परमाणु ऊर्जा प्लांट में परिस्थितियों और वहाँ रात में हुई घटनाओं पर बहुत चिन्तित हूँ.” उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा प्लांट के इलाक़े में गोले दाग़े जाने, उस बुनियादी सिद्धान्त का उल्लंघन है, जिसके अनुसार परमाणु केंद्रों की हर समय देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी होगी. यूएन एजेंसी ने बताया कि इस समय सर्वोपरि प्राथमिकता प्लांट, ऊर्जा आपूर्ति और वहाँ कार्यरत लोगों की की सुरक्षा व देखरेख सुनिश्चित करना है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News