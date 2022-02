यूक्रेन संकट: बमबारी से भयभीत परिवारों ने भूमिगत स्थलों में ली शरण

यूक्रेन में रूस द्वारा शुरू किये गए कथित “विशेष सैन्य अभियान” में राजधानी कीएफ़ और अन्य शहरों में घातक मिसाइल हमलों की ख़बरों के बीच, भयभीत परिवार भूमिगत स्थलों पर शरण लेने के लिये मजबूर हो गए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को बताया कि हिंसा की वजह से अब तक कम से कम एक लाख लोगों के विस्थापन का शिकार होने की आशंका है. योरोप और मध्य एशिया में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की क्षेत्रीय निदेशक, अफ़शाँ ख़ान ने जिनीवा में जानकारी देते हुए बताया कि कीएफ़ में बड़े हमले हुए हैं, जिनसे स्थानीय आबादी में बड़े पैमाने पर भय और अफ़रा-तफ़री का माहौल पैदा हो गया है. “...परिवार डरे हुए हैं, वे अपने बच्चों के साथ सब-वे व आश्रयस्थलों की ओर जा रहे हैं, और यह देश भर में बच्चों के लिये भयावह पल है.” We are gravely concerned about developments on Thursday and overnight in #Ukraine, and are receiving increasing reports of civilian casualties. We are also disturbed by arbitrary arrests in #Russia of demonstrators protesting against war: https://t.co/nWkDf03LQ6 pic.twitter.com/q2r5lNZpb9 — UN Human Rights (@UNHumanRights) February 25, 2022 यूक्रेन में मौजूदा संकट के मद्देनज़र, महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने गुरूवार को शान्ति की अपील की और केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये दो करोड़ डॉलर जारी किये हैं. यूएन प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि किसी एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध बल प्रयोग, उन सिद्धान्तों की अवहेलना है जिन्हें हर देश ने सर्वोपरि रखने का निर्णय लिया है. उन्होंने यूक्रेन में सैन्य आक्रमण पर कहा, “यह ग़लत है. यह चार्टर के विरुद्ध है. यह अस्वीकार्य है. मगर, ऐसा नहीं है कि इसे पलटा ना जा सके.” आम नागरिक हताहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बताया कि रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन के भीतर सैन्य अभियान शुरू किये जाने के बाद अब तक अनेक आम लोगों की मौत हो चुकी हैं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने कहा कि अब तक कम से कम 127 आम लोगों के हताहत होने की रिपोर्टें मिली हैं. बमबारी और हवाई कार्रवाई में 25 लोगों की मौत हुई है और 102 घायल हुए हैं, जबकि हताहतों को वास्तविक आँकड़ा इससे कहीं अधिक होने की आशंका है. यूएन मानवीय राहत एजेंसियों ने आगाह किया है कि स्थानीय समुदायों को सहायता प्रदान किये जाने की ज़रूरत है. ईंधन, नक़दी और मेडिकल आपूर्ति की क़िल्लत यूनीसेफ़ की वरिष्ठ अधिकारी अफ़शाँ ख़ान के मुताबिक़, ईंधन, नक़दी की क़िल्लत महसूस की जा रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वाधिक निर्बल व्यक्तियों तक मानवीय राहत पहुँचाने के लिये रास्ते खुले रखे जाने की अपील की है और कहा है कि मेडिकल टीम असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रह हैं. यूक्रेन में यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के प्रतिनिधि यार्नो हैबिश्ट ने बताया कि हताहतों के सम्बन्ध में अभी अस्पतालों से रिपोर्टें नहीं मिल पाई हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल किटों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और जल्द ही उनके समाप्त होने की आशंका है. © ICRC/C. Granier-Deferre यूक्रेन के दोनेत्स्क में एक व्यक्ति बमबारी में क्षतिग्रस्त हुए स्कूल में खड़ा है. इसके मद्देनज़र, यूएन एजेंसी के प्रतिनिधि ने नई सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का आग्रह किया है, जिसके लिये पड़ोसी देशों से मानवीय राहत गलियारे खुले रखे जाने होंगे. बढ़ती ज़रूरतें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ, यूक्रेन में पिछले अनेक वर्षों से सक्रिय रही हैं, विशेष रूप से वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्राइमिया को अपने नियंत्रण में लिये जाने के बाद. अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने मोटे तौर पर रूस के इस क़दम को ख़ारिज किया है. तात्कालिक प्राथमिकता के तौर पर दोनेत्स्क, लूहान्स्क और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में नाज़ुक हालात से जूझ रहे लोगों की ज़रूरतों की समीक्षा की जा रही है. यूनीसेफ़ की क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, “हम अब भी निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नागरिक बुनियादी ढाँचे के सम्बन्ध में कैसे हालात हैं.” यूक्रेन संकट के लिये आपात सहायता के लिये दो करोड़ डॉलर की रक़म जारी किये जाने की घोषणा की गई है. महासचिव गुटेरेश ने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ और साझीदार संगठन, ज़रूरत की इस घड़ी में, वहाँ रुक कर यूक्रेन के लोगों के समर्थन के लिये प्रतिबद्ध हैं. जीवन में उथलपुथल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि जबरन सामूहिक विस्थापन की शुरुआत हो गई है. यूएन शरणार्थी एजेंसी की प्रवक्ता शाबिया मण्टू ने बताया कि एक लाख से अधिक लोगों ने अपने घरों को खो दिया है और वे विस्थापित हैं. उन्होंने बताया कि हज़ारों लोगों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं को पार किया जाने की भी ख़बरें मिल रही हैं और यह सब हालात शुरू होने के कुछ ही समय के भीतर हुआ है. रिपोर्टों के अनुसार, पाँच हज़ार शरणार्थी मोलदोवा पहुँचे हैं, और पोलैण्ड, रोमानिया, स्लोवाकिया और रूसी महासंघ से भी ऐसी ही ख़बरें मिली हैं. यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने सचेत किया है कि यूक्रेन में स्थानीय लोग हालात और बिगड़ने की आशंका से चिन्तित हैं. वहीं, रूस में भी मौजूदा घटनाक्रम पर चिन्ता है. बताया गया है कि युद्ध के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद एक हज़ार 800 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें पत्रकार भी हैं. उन्होंने कहा कि ये गिरफ़्तारियाँ रूस के लगभग 50 शहरों में हुई हैं मगर, अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को रिहा किया गया है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News