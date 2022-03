यूक्रेन संकट: शरणार्थियों व ज़रूरतमन्दों के लिये, डेढ़ अरब डॉलर से अधिक की अपील

संयुक्त राष्ट्र और उसके सझीदार संगठनों ने यूक्रेन में ज़रूरतमन्दों और हिंसा के कारण पड़ोसी देशों में पहुँच रहे शरणार्थियों तक तत्काल मानवीय सहायता पहुँचाने के लिये मंगलवार को एक अरब 70 करोड़ डॉलर की अपील जारी की है. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने यह अपील जारी करते हुए कहा कि हाल में ही किये गए सैन्य आक्रमण के कारण यूक्रेन में रहने वाले बाशिन्दों के लिये जीवन कठिन और ख़तरनाक होता जा रहा है. Today, we are launching emergency appeals for a combined $1.7 billion to urgently deliver humanitarian support to people inside #Ukraine and refugees in neighbouring countries. Find out more 👇 — UN Humanitarian (@UNOCHA) March 1, 2022 उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को ज़रूरतमन्दों तक पूरा समर्थन देना होगा ताकि वे इस भयावह दौर से निकल सकें. महासचिव गुटेरेश ने बताया कि यूक्रेन और उससे इतर ज़रूरतमन्दों की मदद के लिये दो अपील जारी की जा रही हैं. “यूक्रेन के भीतर, इस योजना को एक अरब 10 करोड़ डॉलर की ज़रूरत होगी, ताकि 60 लाख से अधिक प्रभावित और पिछले तीन महीनों में सैन्य अभियान के कारण विस्थापित हुए लोगों की बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.” “देश के बाहर, हम 55 करोड़ डॉलर का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि सीमा पार करके आने वाले यूक्रेनी नागरिकों की मदद की जा सके, मुख्य रूप से पोलैण्ड, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा में.” गहराता मानवीय संकट यूक्रेन में रूस के तथाकथित सैन्य अभियान के बाद जान-माल की हानि हुई है और मानवीय राहत आवश्यकताएँ तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यह अपील जारी की गई है. अति-आवश्यक सामग्री व सेवाओं की आपूर्ति में व्यवधान आया है और आमजन, लड़ाई की चपेट में आने से बचने के लिये लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं. यूएन का अनुमान है कि यूक्रेन के भीतर क़रीब एक करोड़ 20 लाख लोगों को राहत व संरक्षण की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, यूक्रेन से पड़ोसी देशों का रुख़ करने वाले 40 लाख शरणार्थियों को आने वाले महीनों में सहायता व संरक्षण का ज़रूरत हो सकती है. मानवीय राहत मामलों के यूएन अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने बताया कि छोटे बच्चों के साथ परिवारों को भूमिगत स्थलों, सब-वे स्टेशन में छिपना पड़ रहा है और सायरन व विस्फोटों की भयावह आवाज़ों के बीच वे अपनी जान बचाने के लिये भाग रहे हैं. “हताहतों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. यह यूक्रेन के लोगों के लिये बेहद स्याह समय है. हमें अपनी जवाबी कार्रवाई का स्तर बढ़ाना होगा ताकि आम यूक्रेनी नागरिकों की ज़िन्दगी व गरिमा की रक्षा की जा सके.” यूक्रेन में ज़रूरतमन्द इस औचक अपील में यूक्रेन के भीतर मौजूद 60 लाख लोगों को शुरुआती तीन महीनों में सहायता पहुँचाने के लिये एक अरब 10 करोड़ डॉलर की अपील की गई है. इसके तहत, सर्वाधिक निर्बलों को नक़दी सहायता, भोजन सहायता, जल व साफ़-सफ़ाई, स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा सेवा, और क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने के लिये सहायता दी जाएगी. साथ ही, स्थानीय प्रशासन को भी समर्थन दिये जाने की योजना है ताकि आवाजाही के लिये रास्तों व विस्थापितों के लिये बनाये गए केंद्रों को तैयार किया जा सके. इस दौरान, लिंग-आधारित हिंसा की रोकथाम के लिये भी उपाय किये जाएँगे. मानवीय सहायता संगठनों ने सभी हिंसा प्रभावित इलाक़ो में सुरक्षित व निर्बाध सुलभता बनाये रखने की अपील की है. इसके लिये मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और संचालन सम्बन्धी स्वतंत्रता का ख़याल रखा जाना होगा. © UNICEF/Yanosh Nemesh/UNIAN यूक्रेन में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग पोलैण्ड और स्लोवाकिया समेत पड़ोसी देश पहुँच रहे हैं. शरणार्थियों की बढ़ती संख्या बताया गया है कि पिछले पाँच दिनों के भीतर, यूक्रेन से पाँच लाख से अधिक लोग पड़ोसी देश पहुँचे हैं और ये आँकड़ा बढ़ने की सम्भावना है. देश के बाहर शरण लेने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी समर्थन की अपील की गई है. यूएन शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फ़िलिपो ग्रैण्डी ने कहा, “हम जो देख रहे हैं वो इस सदी में योरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है.” “स्थानीय समुदायों और आम नागरिकों समेत, शरणार्थियों के लिये हमने पड़ोसी देशों में बेहतरीन एकजुटता और सत्कार देखा है, मगर लोगों की सहायता और नए आगन्तुकों की रक्षा के लिये और समर्थन की आवश्यकता होगी.” अन्तर-एजेंसी क्षेत्रीय शरणार्थी कार्रवाई योजना के तहत, यूक्रेन में हालात के मद्देनज़र, 55 करोड़ डॉलर से अधिक रक़म की पुकार लगाई गई है. इसके ज़रिये पोलैण्ड, मोल्दोवा, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया सहित शरण प्रदान करने वाले अन्य देशों में शरणार्थियों की मदद की जाएगी. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News