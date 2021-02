फ़्रांस दूतावास (French Embassy in India) ने उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में आई भयावह त्रासदी पर अपनी चिंता व्यक्त की

फ़्रांस दूतावास (French Embassy in India/Ambassade de France en Inde) ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में आई भयावह त्रासदी पर अपनी चिंता व्यक्त की एवं त्रासदी में मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की।

एमैनुएल मैक्रॉन, प्रेजिडेंट ऑफ़ फ़्रांस (Emmanuel Macron President of France) ने लिखा कि, ❝France expresses its full solidarity with India, after a glacier burst in the Uttarakhand province, leading to the disappearance of over 100 people. Our thoughts are with them and their families".

"उत्तराखंड प्रांत में एक ग्लेशियर के फटने के बाद फ्रांस भारत के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता है, जिससे 100 से अधिक लोग लापता हो गए। हमारी संवेदना उनके और उनके परिवारों के साथ हैं।❞