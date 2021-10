सीरिया के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू

सीरिया के लिये संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, गीर पेडरसन ने रविवार को जिनीवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीरिया के लिये एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होगी. गीर पेडरसन ने यह वक्तव्य, सीरियाई संवैधानिक समिति के सरकारी और विपक्षी सह-अध्यक्षों के साथ एक बैठक के बाद दिया, जिसमें संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिये सहमति बनी है. The Syrian Constitutional Committee Co-Chairs meet together for the first time with @GeirOPedersen in advance of the Sixth Session, which convenes in Geneva on Monday. pic.twitter.com/RaY4UzXXHX — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) October 17, 2021 इसके तथाकथित "छोटे निकाय" के सदस्य, जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है, वो सोमवार को शुरू होने वाली छठे दौर की वार्ता में हिस्सा लेने के लिये, स्विटज़रलैंड के इस शहर में एकत्रित हुए हैं. जनवरी में हुई उनकी पिछली बैठक बिना किसी प्रगति के समाप्त हो गई थी, इसलिये संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, सभी पक्षों के बीच वार्ता आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं. गीर पेडरसन ने पत्रकारों को बताया, "दोनों सह-अध्यक्ष अब सहमत हैं कि हम न केवल संवैधानिक सुधार की तैयारी करेंगे, बल्कि हम संवैधानिक सुधार के लिये मसौदे पर भी काम शुरू करेंगे." "तो, इस सप्ताह नई बात यह है कि हम वास्तव में सीरिया में संवैधानिक सुधार के लिये एक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं." संयुक्त राष्ट्र एक दशक से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिये, सीरिया द्वारा सुझाये व नेतृत्व वाले राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा. इस युद्ध में अब तक 3 लाख 50 हज़ार से अधिक लोग मारे गए हैं और 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मानवीय सहायता की ज़रूरत है. महत्वपूर्ण योगदान सीरियाई संवैधानिक समिति का गठन 2019 में किया गया था, जिसमें सरकार, विपक्ष और नागरिक समाज के साथ 150 पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने 50 लोगों को नामित किया था. इस बड़े समूह ने 45 सदस्यीय छोटे निकाय की स्थापना की, जिसमें तीनों क्षेत्रों में से प्रत्येक के 15 प्रतिनिधि शामिल हैं. पहली बार, रविवार की सुबह, समिति के दोनों सह-अध्यक्ष, सीरियाई सरकार के प्रतिनिधि अहमद कुज़बारी, और विपक्ष के प्रतिनिधि, हादी अल-बहरा ने गीर पेडरसन से मुलाकात की. उन्होंने इसे, "संवैधानिक सुधार के साथ कैसे आगे बढ़ना है और वास्तव में हम अपने आने वाले सप्ताह के लिये क्या योजना बना रहे हैं, इस पर एक पर्याप्त और स्पष्ट चर्चा" बताया. गीर पेडरसन ने पत्रकारों से कहा कि हालाँकि सीरिया की संवैधानिक समिति का गठन, राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन "समिति अपने आप में सीरियाई संकट को हल करने में सक्षम नहीं होगी, इसलिये हमें न केवल संवैधानिक समिति पर ठोस कार्यवाही के लिये एकजुट होने की ज़रूरत है, बल्कि सीरियाई संकट के अन्य पहलुओं को भी सम्बोधित करना होगा." --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News