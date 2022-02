संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका में पहला कोविड टीका लगवाने वाले व्यक्ति से मुलाकात की

कोविड वायरस के ख़िलाफ़ टीका लगाने वाली पहली अमेरिकी नागरिक और न्यूयॉर्क शहर में जवाबी कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता, सैंड्रा लिन्डसे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की. यह बैठक, बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में आयोजित होने वाले एक उच्च-स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम से पहले हुई, जिसमें सैंड्रा लिन्डसे वैक्सीन समता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करेंगी. सार्वभौमिक टीकाकरण में तेज़ी लाने के लिये, 25 फरवरी को कार्यक्रम का आयोजन कर रहे महासभा अध्यक्ष, अब्दुल्ला शाहिद ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में स्थित है और हम इस मज़बूत शहर का अहम हिस्सा हैं." Met with @sandralindsayRN, the first American to be vaccinated against #COVID19. Sandra volunteered to lead by example & ease skepticism about the efficacy & safety of vaccines. She wants us to “listen to the science” & strive for #VaccineEquity. pic.twitter.com/o1PMABJWEe — UN GA President (@UN_PGA) February 24, 2022 सैंड्रा लिन्डसे ने कहा कि उनके लिये यह बेहद "अद्भुत" है कि "जमैका की यह युवती महासभा को सम्बोधित करेगी." उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि मैं टीकाकरण, वैक्सीन समता और वास्तव में, वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बात करने के लिये शुक्रवार की बहस का हिस्सा होंगी. " प्रतीकात्मक धन्यवाद महासभा अध्यक्ष के लिये यह मुलाकात और अभिवादन, न्यूयॉर्क के सभी स्वास्थ्यकर्मियों को प्रतीकात्मक रूप से धन्यवाद देने का एक अवसर भी था, जिन्होंने महामारी के प्रकोप के बाद, राजनयिकों के इलाज और मदद के अथक प्रयास किए हैं, जिनमें से कई न्यूयॉर्क के निवासी हैं. उन्होंने कहा, “चिकित्साकर्मी सप्ताह में सात दिन, 16 घण्टे अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं. हम उन्हें धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि सैंड्रा लिन्डसे से मिलकर, उनसे न्यूयॉर्क में हो रहे काम के बारे में सुनना, उनके लिये सौभाग्य की बात है." मानवीय कार्यों में 'अग्रणी' सैंड्रा लिन्डसे ने टीके के आपातकालीन उपयोग की मंज़ूरी मिलने के बाद, 14 दिसम्बर 2020 को पहला कोविड टीका लगवाया था. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर उन्होंने "मानवता दिखाने में अग्रणी" होने का परिचय दिया है. उन्होंने कहा, "आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसे दुनिया याद रखेगी.” इस प्रचार ने सैंड्रा लिन्डसे को एक मंच प्रदान किया, जिसका उपयोग उन्होंने कोविड टीकाकरण के लिये वकालत करने के लिये किया है. टीकाकरण यानि 'उम्मीद' टीकों को “उम्मीद” का सबब मानते हुए, सैंड्रा लिन्डसे ने महासभा अध्यक्ष से कहा, "वैक्सीन समता मेरे दिल के बहुत क़रीब और प्रिय है. मुझे खुशी है कि आपने इसे अपने उच्च स्तरीय कार्यक्रम के विषय के रूप में चुना." डॉक्टर सैंड्रा लिन्डसे, एक प्री-रिकॉर्डेड वीडियो सन्देश के माध्यम से टीकों पर उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करेंगी, ताकि वैश्विक समुदाय से महामारी को रोकने के लिये, टीकाकरण पर स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्थन और वैक्सीन इक्विटी के बारे में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा सके. वह नॉर्थवेल हेल्थ के ‘लॉन्ग आइलैण्ड यहूदी मेडिकल सेंटर’ में ‘क्रिटिकल केयर डिवीज़न’ में नर्सिंग की निदेशक हैं, और स्वास्थ्य विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हैं. UN Photo/Loey Felipe महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद (दाएँ) ने सैंड्रा लिन्डसे से मुलाकात की, जो संयुक्त राज्य में कोविड-19 वायरस के ख़िलाफ़ टीका लगाने वाली पहली व्यक्ति और न्यूयॉर्क शहर में अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता हैं. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News