रूस के ताज़ा फ़ैसले से, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखण्डता का हनन, यूएन प्रमुख

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों – दानेत्स्क और लूहान्स्क की स्थिति के बारे में, रूस महासंघ के फ़ैसले पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है. यूएन प्रमुख के प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने सोमवार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किया. Secretary-General @antonioguterres considers the decision of the Russian Federation to be a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with the principles of the Charter of the United Nations. https://t.co/B3iEl3QyIW pic.twitter.com/lTAtV7WATr — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) February 21, 2022 मीडिया ख़बरों के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित इन पृथकतावादी क्षेत्रों को औपचारिक रूप से, स्वतंत्र प्रान्त घोषित कर दिया है. प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक द्वारा जारी एक वक्तव्य में, यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में संघर्ष का शान्तिपूर्ण समाधान, मिन्स्क समझौतों के अनुसार निकाले जाने का आहवान किया है, जैसाकि सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2015 में प्रस्ताव 2202 में अनुमोदन किया था. यूएन प्रमुख की नज़र में, रूस का ये फ़ैसला “यूक्रेन की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता का उल्लंघन है, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों के भी अनुरूप नहीं है”. आक्रामक कार्रवाई तत्काल रुके यूक्रेन के पूर्वी इलाक़े में विरोधी पक्षों द्वारा गोलाबारी में तेज़ी आने के बीच ही, देश की सीमाओं के निकट रूसी सेनाओं का जमावड़ा बढ़ना जारी है. यूएन प्रमुख ने तमाम सम्बद्ध पक्षों से, आक्रामक गतिविधियों को तत्काल रुकवाने, आम लोगों व नागरिक बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों पर ध्यान लगाने का आग्रह किया है. साथ ही, ऐसी किसी कार्रवाई या बयान से भी बचने का आग्रह किया गया है जिससे यूक्रेन के भीतर और उसके आस-पास पहले से ही ख़तरनाक स्थिति और ना भड़क जाए. इसके अलावा तमाम मुद्दों का शान्तिपूर्ण समाधान निकालने के लिये राजनय को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया गया है. प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने आश्वासन दिया कि यूएन महासभा के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन की, अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, उसकी सम्प्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखण्डता के लिये पूर्ण समर्थन देने के लिये मुस्तैद है. यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश, हाल के दिनों में काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले थे, मगर यूक्रेन के इर्द-गिर्द हालात में तेज़ी से गिरावट के मद्देनज़र, उन्होंने अपना यह मिशन रद्द कर दिया है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News