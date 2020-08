इस्लामाबाद: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक ओर जहां सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के नेताओं का भारत के खिलाफ बयानबाजी भी जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि 5 अगस्त को कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा। हमारी मंजिल श्रीनगर है, हमारी नजर श्रीनगर पर है। बता दें कि 5 अगस्त को ही भारत में प्रधानमंत्री ऐतिहासिक राम मंदिर का भूमिपूजन करेंगे और इसी दिन ही एक साल पहले जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म हटाने का फैसला लिया गया था। : रक्षाबंधन पर जेलों में बंद भाई वीडियो कॉलिंग और फोन के जरिए बहनों से कर सकेंगे बात, आदेश जारी दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पांच अगस्त को देश में काला दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को पाकिस्तान पूरे साल मनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद के कथित कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे करने का ऐलान कर दिया है। : सरकारी- गैर सरकारी हर जगह वर्चुअल फॉर्मेट में ही होगी मीटिंग, 5 से ज्यादा लोग जुटाए तो मंत्रियों पर भी होगी कार्रवाई After renaming Islamabad's Kashmir highway to Srinagar highway on Aug 5, Kashmir ban jaeyga Pakistan.. pic.twitter.com/XfQRTvYFsS — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) July 31, 2020 5 अगस्त को कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान, हमारी मंजिल श्रीनगर है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया दावा-www.ibc24.in