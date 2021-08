NSUI new president GET soon इंदौर, मध्यप्रदेश। NSUI प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। पढ़ें- जन्माष्टमी पर इस मंदिर में भगवान को दी गई 21 तोपों की सलामी, औरंगजेब ने भी माना था चमत्कार इस ऐलान के बाद अब NSUI का नया प्रदेश अध्यक्ष क्लिक »-www.ibc24.in