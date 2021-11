कोविड-19: ओमिक्रॉन वैरिएंट से बचाव के लिये, 'रुख़े व कठोर' उपायों की आलोचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट पर उभरी चिन्ताओं के बीच सदस्य देशों से तार्किक, स्थिति के अनुरूप ही जोखिम में कमी लाने वाले उपाय किये जाने का आग्रह किया है. यूएन एजेंसी प्रमुख ने क्षोभ जताया कि नए वैरिएंट के फैलाव पर तेज़ी से जानकारी देने के लिये बोत्सवाना और दक्षिण अफ़्रीका सराहना के पात्र हैं, मगर अन्य देश कठोर व व्यापक क़दमों के ज़रिये उन्हें दण्डित कर रहे हैं. यूएन एजेंसी के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने मंगलवार को जिनीवा में SARS-CoV-2 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के सम्बन्ध में बुलाये गए एक जानकारी सत्र को सम्बोधित किया. “There have been as many plagues as wars in history, yet always plagues & wars take people equally by surprise.” Omicron’s emergence remind us of how perilous & precarious our situation is. We should be wide awake to the threat of this virus. #WHASpecial https://t.co/QHvdd6SoGJ pic.twitter.com/lSougJ0gts — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 29, 2021 उन्होंने सदस्य देशों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वैश्विक कार्रवाई को संयमित, समन्वित व सुसंगत बनाना होगा, और कि इस क्रम में, अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों को भी ध्यान में रखा जाना होगा. महानिदेशक घेबरेयेसस ने कहा कि यूएन एजेंसी कोरोनावायरस के इस नए वैरिएंट के उभरने को बेहद गम्भीरता से ले रही है, और सदस्य देशों को भी यही करना होगा. “मगर, हमें हैरान नहीं होना चाहिये. वायरस यही करते हैं.” “और जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम वैश्विक महामारी को जितना लम्बा खिंचने देते हैं – वैक्सीन विषमता को दूर करने, या सार्वजनिक स्वास्थ्य व सामाजिक उपायों को एक लक्षित व सुसंगत ढँग से लागू करने में विफल रहते हैं – तो वायरस को ऐसे नए रूपों में बदलने का अवसर होगा, जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते या रोकथाम नहीं कर सकते हैं.” उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन नामक वैरिएंट से होने वाली बीमारी की गम्भीरता, परीक्षणों की कारगरता, उपचार व वैक्सीन के सम्बन्ध में अभी स्पष्ट जानकारी का अभाव है, मगर जानकारी जुटाई जा रही है. बोत्सवाना, दक्षिण अफ़्रीका की सराहना महानिदेशक घेबरेयेसस ने वायरस का जल्द पता लगाने, सीक्वेंसिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिये बोत्सवाना और दक्षिण अफ़्रीका की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह देखना बेहद चिन्ताजनक है कि अन्य देश, बोत्सवाना और दक्षिण अफ़्रीका को उचित कार्रवाई के लिये अब दण्डित कर रहे हैं. “अनेक सदस्य देश कठोर, व्यापक उपायों को लागू कर रहे हैं, जोकि तथ्य-आधारित या स्वयं में कारगर नहीं हैं, और जिनसे विषमताएं और गहरी होंगी.” ग़ौरतलब है कि इन्हीं देशों ने पिछले सप्ताह सबसे पहले कोरोनावायरस के नए वैरिएंट का पता चलने की जानकारी दी थी, जिसके बाद अनेक देशों ने दक्षिण अफ़्रीकी देशों पर यात्रा पाबन्दियाँ लगा दी हैं. महानिदेशक घेबरेयेसस ने कहा कि यह समझा जा सकता है कि सभी देश अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं, मगर, ओमिक्रॉन के ख़तरे के प्रति अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने सचेत किया कि दुनिया को यह नहीं भूलना चाहिये कि अब भी एक बेहद तेज़ी से फैलने वाले, ख़तरनाक वैरिएंट - डेल्टा - का सामना किया जा रहा है, जो मोटे तौर पर विश्व में सभी संक्रमण मामलों के लिये ज़िम्मेदार है. जोखिम की समीक्षा जारी ओमिक्रॉन के फैलाव का पता लगने के बाद, वैज्ञानिक कोरोनावायरस के नए प्रकार की घातकता और संचारण क्षमता के सम्बन्ध में जानकारी जुटा रहे हैं. इस क्रम में, यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने वायरस के इस प्रकार की रोकथाम के लिये सभी सतर्कता उपायों को बरते जाने पर बल दिया है. संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियान लिण्डमायर ने जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि फ़िलहाल इस वायरस के वैरिएंट के बारे में तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि जब तक हमें मौजूदा टीकों की कारगरता के बारे में नहीं पता है, तब तक उन्हीं उपायों से काम चलाना होगा, जो अभी तक प्रभावी रहे हैं. इन उपायों में मास्क पहनना, कमरों को हवादार बनाना, हाथों की स्वच्छता बरतना, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना सहित अन्य उपाय हैं. हाल ही में वैक्सीन विनिर्माता कम्पनी, मोडर्ना के प्रमुख ने आशंका जताई थी कि नए वैरिएंट के विरुद्ध मौजूदा टीके, शायद उतने कारगर ना हों, जितना वे वायरस के पुराने प्रकारों पर साबित हुए हैं. यूएन एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, वायरस के ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सम्भावना जताई गई है, और अगले दो हफ़्तों में स्थिति स्पष्ट होने की आशा है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News