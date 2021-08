कोविड-19: लगातार चार हफ़्तों से संक्रमण मामलों में वृद्धि

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आँकड़े दर्शाते हैं कि कोविड-19 संक्रमण मामलों में पिछले एक महीने से निरन्तर वृद्धि जारी है. पिछले सप्ताह 40 लाख से ज़्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है. यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने बुधवार को अपना नया अपडेट जारी किया है जिसमें संक्रमण में बढ़ोत्तरी के लिये पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र व पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र में बढ़ते मामलों को वजह बताया गया है. Feeling lonely and isolated because of #covid19 #pandemic ? Talk to friends. Try and do things that you enjoy. Seek professional help. UN Decade of Healthy Ageing (2021-2030) pic.twitter.com/9SOASDCfAG — WHO South-East Asia (@WHOSEARO) August 3, 2021 पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र में संक्रमण मामलों में 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है और मृतक संख्या 48 फ़ीसदी बढ़ी है. वहीं पूर्वी भूमध्यसागर में नए मामलों में 37 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है और मृतक संख्या 31 प्रतिशत बढ़ी है. स्वास्थ्य संगठन के साप्ताहिक अपडेट के मुताबिक, यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के चार अन्य क्षेत्रों, अफ़्रीका, अमेरिका, योरोप व दक्षिण-पूर्व एशिया में मृतक संख्या में पिछले अन्य सप्ताहों के अनुसार ही रूझान देखे गए हैं. अमेरिकी क्षेत्र में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अफ़्रीका व योरोपीय क्षेत्रों में मृतक संख्या में दो फ़ीसदी की कमी आई है. वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. कुल मिलाकर, दुनिया में अब तक कोविड-19 के 19 करोड़ 70 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 42 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है. अमेरिका में पिछले सप्ताह संक्रमण के सबसे अधिक मामलों की पुष्टि हुई – एक सप्ताह में पाँच लाख 43 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किये गए, जो कि 9 फ़ीसदी की वृद्धि को दर्शाता है. इसके बाद भारत का स्थान है जहाँ एक हफ़्ते में दो लाख 83 हज़ार मामलों (सात प्रतिशत वृद्धि) की पुष्टि हुई है. इण्डोनेशिया में दो लाख 73 हज़ार मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ब्राज़ील (दो लाख 47 हज़ार) और ईरान (दो लाख छह हज़ार) हैं. कोरोनावायरस के एल्फ़ा वैरिएंट के मामले सबसे अधिक, 182 देशों में सामने आए हैं, वहीं डेल्टा वैरिएंट के मामले तीन नए देशों में पता चले हैं. डेल्टा वैरिएंट की चपेट में आने वाले देशों की संख्या बढ़कर 135 तक पहुँच गई है. क्षेत्रीय स्तर पर हालात दक्षिण-पूर्व एशिया में एक सप्ताह में होने वाली मौतों की संख्या (22 हज़ार) स्थिर है, और नए संक्रमणों की संख्या आठ लाख 41 हज़ार तक पहुँची है. एक सप्ताह में सबसे अधिक संख्या में मौतें इण्डोनेशिया (12 हज़ार 444 मौतें) में हुई हैं, जिसके बाद भारत (तीन हज़ार 800 मौत) और फिर म्याँमार का स्थान (दो हज़ार 620) है. अफ़्रीकी देश, कोरोनवायरस की तीसरी लहर से जूझ रह हैं और वहाँ पहले की तरह, एक सप्ताह में दर्ज नए मामलों व मृतक संख्या का ही रूझान दिखाई दिया है. एक लाख 82 हज़ार मामलों की पुष्टि हुई है और चार हज़ार 800 लोगों की मौत हुई है. अमेरिकी क्षेत्र में पिछले सप्ताह, कोविड-19 के 12 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं और 20 हज़ार से अधिक मौतें हुई हैं. योरोप में पिछले एक महीने से कोविड-19 के मामले व मौतों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके बाद अब वहाँ सप्ताह में गिरावट आई है. स्पेन और ब्रिटेन में कोविड-19 मामलों में आई कमी को इसका ज़िम्मेदार बताया गया है. मगर योरोप में एक सप्ताह में होने वाली मौतें (आठ हज़ार) उससे पहले के सप्ताहों के अनुरूप ही है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News