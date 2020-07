दुबई। संयुक्त अरब अमीरात में राफेल विमानों को भारी नुकसान पहुंच सकता था। ईरान ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांस के अल दाफरा हवाई ठिकाने के पास कई मिसाइलें दागीं। इस ईरानी मिसाइल परीक्षण के बाद पूरे फ्रांसीसी बेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। Two bases in Middle East housing U.S. troops and aircraft went on high alert when 3 Iranian missiles splashed down in waters near the bases Tues. as part of Iran’s military exercises: official Missiles landed "close enough" to Al Dhafra in UAE and Al Udeid in Qatar for concern — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 28, 2020 राम मंदिर भूमि पूजन के दिन आतंकी हमले का खतरा, पाकि... अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, जहां ईरान ने मिसाइल दागीं वहां भारत के 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर राफेल विमान खड़े थे। हालांकि भारतीय पायलट काफी सतर्क थे। इंतजार खत्म, दोपहर 2 बजे अंबाला में होंगे 5 राफेल व... ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 28 जुलाई को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होरमुज़ जलडमरूमध्य में एक नकली विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर के जरिए मिसाइल से हमला किया। यह एक मॉक ड्रिल था, जिसका उद्देश्य तेहरान और वॉशिंगटन में बढ़े तनावों के बीच अमेरिका को धमकी देना था। सो रहे युवक की जींस में घुसा कोबरा, फिर जो हुआ वो उसे जानकर आप भी र... ईरानी कमांडो भी ग्रेट प्रोफेट-14 नामक अभ्यास के दौरान विमान वाहन की इस प्रतिकृति पर एक हेलीकॉप्टर से तेजी से हमला करते नजर आए। अन्य वीडियो में एक हेलीकॉप्टर को प्रतिकृति पर एक मिसाइल दागते हुए दिखाया गया। ईरानी सैनिकों ने ड्रोन को लक्ष्य कर एक जगह से एंटी-एयरक्राफ्ट बैटरियों से भी निशाना साधा। राफेल को भारत लाने में वायुसेना के इस अफसर ने निभाई अहम भूमिका, कश्... बता दें कि पांच राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोरदु में मेरिग्नैक एयरबेस से रवाना हुई थी और करीब सात घंटों की उड़ान के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा हवाईअड्डे पर पहुंचे थे। फ्रांस से भारत आ रहे इन लड़ाकू विमानों के लिए यही एक ठहराव था। ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज दोपहर अंबाला पहुंचेंगे। भारत में लैंडिंग से पहले ही तबाह हो जाते राफेल विमान! UAE के एयरबेस के नजदीक ईरान ने दागे मिसाइल-www.ibc24.in