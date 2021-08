भारत ने अगस्त महीने के लिये संभाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता

भारत ने अगस्त महीने के लिये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है. भारत ने 2 वर्ष के लिये सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता 1 जनवरी 2021 को शुरू की थी. सुरक्षा परिषद का हर सदस्य देश, एक महीने के लिये परिषद की अध्यक्षता सम्भालता है. I met with with H.E. T.S. Tirumurti @ambtstirumurti, Ambassador of @IndiaUNNewYork and President of the Security Council for the month of August. I thank him for briefing me on the Council's programme of work for the month. pic.twitter.com/4TT419PVbu — UN GA President (@UN_PGA) July 21, 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोज़किर और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के बीच बुधवार, 21 जुलाई को एक मुलाक़ात हुई जिसमें सुरक्षा परिषद के अगस्त महीने के कार्यक्रम पर चर्चा हुई है. महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक़, भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया. इनमें समुद्री सुरक्षा, और टैक्नॉलॉजी व शान्तिरक्षा के मुद्दे पर उच्चस्तरीय खुली चर्चा के साथ-साथ आतंकवादी कृत्यों के कारण अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिये उभरने वाले ख़तरों पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कराया जाना शामिल है. मुलाक़ात में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के दौरान उच्चस्तरीय सप्ताह की तैयारियों के सिलसिले में भी बातचीत हुई. महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोज़किर ने सुरक्षा परिषद की अधिकांश बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित किये जाने और अगस्त महीने के दौरान सुरक्षा परिषद के समृद्ध कार्यक्रम के लिये भारतीय राजदूत का आभार जताया. भारत के राजदूत और यूएन महासभा प्रमुख ने अगस्त 2021 में साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प रेखांकित किया. जुलाई महीने में, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान हुए चुनाव में, भारत को वर्ष 2021 और 2022 की अस्थाई सदस्यता के लिये चुना गया था. सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का दो वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ. सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं जिनमें से पाँच स्थाई हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं. पाँच स्थाई सदस्यों के नाम हैं - चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका.