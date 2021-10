'लिंगभेद और स्त्री-द्वेष' में वृद्धि; महिलाओं की स्वतन्त्रता का दमन

संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने सोमवार को महासभा को बताया कि महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन या ह्रास करने के लिये लिंग आधारित हिंसा, अभद्र भाषा और दुष्प्रचार का व्यापक रूप से, ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रयोग किया जा रहा है. लैंगिक न्याय और स्वतन्त्र अभिव्यक्ति पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए, राय और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये विशेष रैपोर्टेयेर (Special Rapporteur on protecting freedom of opinion and expression), इरीन खान ने कहा कि "महिलाओं की आवाज़ को क़ानूनों, नीतियों एवं भेदभावपूर्ण प्रथाओं से स्पष्ट रूप से और सामाजिक व्यवहार, साँस्कृतिक मानदण्डों व पितृसत्तात्मक मूल्यों के ज़रिये निहित रूप से दबाया, नियन्त्रित या दण्डित किया जा रहा है.” लैंगिक सेंसरशिप Gender equality in freedom of expression remains a distant goal, as gender-based violence, hate speech & disinformation are used to silence women online & offline, warns UN expert @Irenekhan. She calls on States to remove the gender digital divide: https://t.co/uerj5YBqdk#UNGA76 pic.twitter.com/J3roQAKh0H — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) October 18, 2021 संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ के अनुसार, चूँकि देश महिलाओं के समान अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने में विफल होते जा रहे हैं, लैंगिक सेंसरशिप इतनी व्यापक हो गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित महिलाओं की समानता हासिल करना एक दूर का लक्ष्य बन गया है. उन्होंने कहा, "लैंगिक सेंसरशिप में प्रमुख कारक 'लिंगभेद और स्त्री-द्वेष', दुनिया में लोकलुभावन, सत्तावादी और कट्टरपन्थी ताक़तों के उदय से बढ़े हैं." कुछ देशों में, युवा महिलाओं और भिन्न-लैंगिकता (non-conforming) वाले लोगों को कट्टरपन्थियों द्वारा सताया जा रहा है और, 'सार्वजनिक नैतिकता' की रक्षा करने की आड़ में, सरकारों द्वारा सेंसर और अपराधीकरण किया जा रहा है. इरीन खान ने कहा, "ऐसी कार्रवाई न केवल पितृसत्तात्मक है, बल्कि स्त्री-द्वेष का घिनौना रूप है." कोई समझौता नहीं संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टेयेर ने कहा कि महिला पत्रकारों, राजनेताओं, मानवाधिकार रक्षकों और नारीवादी कार्यकर्ताओं को नफ़रत भरे, समन्वित ऑनलाइन हमलों और धमकियों के ज़रिये निशाना बनाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य था, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक जीवन से बाहर करना. यह देखते हुए कि इससे मानव अधिकारों, मीडिया विविधता और समावेशी लोकतन्त्र कमज़ोर होता है, उन्होंने देशों व सोशल मीडिया कम्पनियों से - अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनी ढाँचे के भीतर - सभी महिलाओं और गैर-बाइनरी लोगों के लिये डिजिटल परिदृश्य, तत्काल और निर्णायक रूप से सुरक्षित बनाने का आह्वान किया. इरीन खान ने तर्क देते हुए कहा,"महिलाओं के हिंसा से मुक्त होने के अधिकार और राय व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता", "देशों को, ऑनलाइन लिंग-आधारित हिंसा, अभद्र भाषा और दुष्प्रचार से निपटने के बहाने अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के बाहर जाकर, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये." उन्होंने सरकारों से आग्रह किया कि वो महिलाओं के सूचना के अधिकार के लिये, लैंगिक व प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों सहित, लैंगिक डिजिटल विभाजन, लिंग डेटा में अन्तर समेत सभी बाधाओं को दूर करें. विशेष रैपोर्टेयेर ने कहा,"केवल एक विभाजन नहीं है, बल्कि कई विभाजन हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये." 'सबसे आगे और केन्द्र में' कोविड-19 महामारी ने क़दम बढ़ाने के लिये एक अतिरिक्त अनिवार्यता पैदा कर दी है. उन्होंने कहा, "अगर महिलाओं को अपना खोया हुआ धरातल फिर से हासिल करना है, अगर देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना है और अगर सरकारों को जनता का विश्वास हासिल करना है, तो महिलाओं की राय और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का समान अधिकार, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजेण्डे में सबसे आगे व उसके केन्द्र होना चाहिये." उन्होंने कहा कि लैंगिक न्याय के लिये "न केवल महिलाओं की राय और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ ग़ैरक़ानूनी हस्तक्षेप का अन्त" करने की आवश्यकता है, बल्कि एक सक्षम माहौल बनाना भी ज़रूरी है, जिसमें महिलाएँ "अपने साधनों का उपयोग कर सकें और राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन में पूर्ण, समान व सुरक्षित रूप से भाग ले सके." इरीन खान, जिन्हें 17 जुलाई 2020 को जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था, 1993 में जनादेश की स्थापना के बाद से यह पद सम्भालने वाली पहली महिला हैं. उन्हें और सभी विशेष रैपोर्टेयेरों को एक विशिष्ट मानवाधिकार विषय, या एक देश की स्थिति की जाँच करके, उसपर रिपोर्ट सौंपनी होती है. ये पद मानद हैं, और ये विशेषज्ञ न तो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी हैं, न ही इस काम के लिये उन्हें कोई भुगतान किया जाता है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News