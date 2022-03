एचआईवी रोकथाम के लिये इंजेक्शन, दक्षिण अफ़्रीका व ब्राज़ील में शुरुआत

वैश्विक महामारियों का समाधान ढूंढने पर केन्द्रित यूएन एजेंसी – UNITAID ने ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका में एचआईवी संक्रमण के जोखिम का सामना कर रहे लोगों के लिये, इंजेक्शन के रूप में एक कारगर रोकथाम उपाय मुहैया कराए जाने की घोषणा की है. इस इजेंक्शन को हर दो महीने बाद, रोज़ मौखिक दवा लेने के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मेज़बानी में स्थापित यूएन एजेंसी, UNITAID ने शुक्रवार को यह बेहद अहम घोषणा की है, जिसके ज़रिये दुनिया भर में एचआईवी के रोकथाम प्रयासों को मज़बूती मिलने की उम्मीद है. Pre-exposure prophylaxis/ PrEP के लिये, यह इंजेक्शन ‘ViiV Healthcare’ ने विकसित किया है और अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों ने इसे स्वीकृति दे दी है. Trailblazing: Unitaid, together with @fiocruz_en in Brazil, @WitsRHI in South Africa, and local health authorities in both countries, will integrate long-acting PrEP into national sexual health programmes. Find out all the details: https://t.co/Zzct8y5QSR pic.twitter.com/5lbT21pFch — Unitaid (@UNITAID) March 18, 2022 बताया गया है कि इसमें cabotegravir नामक घटक, एचआईवी के विरुद्ध दो महीने तक रक्षा प्रदान करता है. पहले से मौजूद और मौखिक रूप से ली जाने वाली दवा (oral pre-exposure prophylaxis) की मदद से 99 फ़ीसदी मामलों में एचआईवी की रोकथाम की जा सकती है. लेकिन उसे इस्तेमाल किये जाने की दर धीमी रही है और नए संक्रमण मामलों में गिरावट लाने के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके हैं. UNITAID ने बताया कि एचआईवी अवस्था में रह रहे लोग यदि हर दिन दवा लेते हैं तो फिर कथित कलंक, भेदभाव या अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का भय रहता है. अब एचआईवी संक्रमण के जोखिम में कमी लाने के लिये हर रोज़ दवा लेने के बजाय इस दवा को इजेंक्शन के रूप में दिया जाएगा, जोकि दो महीने तक कारगर रहता है. यानि कुल मिलाकर एक साल में छह इंजेक्शन. यूएन एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फ़िलिपे डुनेटन ने कहा, “मगर हमें जल्द क़दम उठाने की आवश्यकता है ताकि हर जगह लोगों के लिये इसका लाभ सुनिश्चित किया जा सके.” वित्तीय समर्थन UNITAID, एचआईवी की रोकथाम में इस नवाचार, PrEP उपाय को लागू किये जाने के लिये अपना वित्तीय समर्थन देगी. अन्य एचआईवी उपचारों की तरह, यह एण्टी-रेट्रोवायरल चिकित्सा उपाय, वायरस की मात्रा शरीर में बढ़ने से रोकता है और वायरल लोड में कारगर ढंग से गिरावट आती है. मगर, यूएन एजेंसी ने सचेत किया है कि इस इंजेक्शन की क़ीमत बहुत अधिक है, जिसे सम्पन्न देशों के लिये प्रतिवर्ष 20 हज़ार डॉलर बताया गया है. यह क़ीमत अन्य देशों के लिये सम्भव नहीं है, जिसके मद्देनज़र पर्याप्त व पहुँच के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का आग्रह किया गया है, ताकि हर स्थान पर, सभी लोगों तक इसका लाभ मिल सके. दो देशों में शुरुआत ब्राज़ील में, यूएन एजेंसी लम्बे समय तक सक्रिय रहने वाले cabotegravir इंजेक्शन को, ट्रांसजैण्डर समुदायों में समर्थन दे रही है, जिनमें से 30 फ़ीसदी लोग एचआईवी के साथ जीवन गुज़ार रहे हैं. साथ ही, पुरुषों के साथ यौन सम्बन्ध बनाने वाले समुदायों के लिये भी इसे सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें एचआई संक्रमित लोगों की संख्या 18 प्रतिशत है. वहीं दक्षिण अफ़्रीका में, किशोर लड़कियों व युवा महिलाओं की लक्षित आबादी है, जिनके संक्रमण ग़ैर-आनुपातिक ढंग से अधिक है. UNITAID ने बताया कि, “सब-सहारा अफ़्रीका में, किशोरों में होने वाले हर सात में छह नए एचआईवी संक्रमण मामले, लड़कियों में होते हैं और युवा महिलाओं के अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में, एचआईवी के साथ रहने की सम्भावना दोगुनी है.” यूएन एजेंसी ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका में अपने साझीदारों के साथ मिलकर PrEP को राष्ट्रीय यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकृत करेगी. इसका उद्देश्य अहम आँकड़ों व तथ्यों को एकत्र करना है ताकि वैश्विक स्तर पर इस पर तेज़ी से अमल के प्रयासों को बढ़ाया जा सके. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News